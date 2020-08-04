В WhatsApp появилась новая функция
Рядом с переадресованными много раз сообщениями появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google его текст.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В приложении WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой можно проверять подлинность пересланных сообщений.
Послания, полученные в групповых чатах или пересланные много раз можно будет проверить. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения.
Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.
Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в некоторых странах. на устройствах iOS и Android.