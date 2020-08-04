Cловно ядерный гриб: взрыв в столице Ливана сняли с воды
Сообщается, что он был такой силы, что в домах в нескольких километрах от эпицентра выбило стекла, двери, осыпались потолки, повалило деревья.
© Видео: @aboaalaa990, Twitter © Фото: @aboaalaa990, Twitter
Мощнейший взрыв, который прогремел 4 августа в в столице Ливана Бейрутt, удалось снять с воды. На трехсекундном видео, опубликованном в Сети, запечатлены кадры огромного черно-белого облака, окрашивающееся в красный цвет.
Взрывная волна подняла в воздух воду, а также выбила стекла и двери в близлежащих домах, витрины магазинов. Под завалами и обломками могут находиться люди.
Информации о пострадавших пока нет.
По предварительным данным, взорвался корабль с пиротехникой. Также предполагается, что взрывов было два.