Cловно ядерный гриб: взрыв в столице Ливана сняли с воды

Мощнейший взрыв, который прогремел 4 августа в в столице Ливана Бейрутt, удалось снять с воды. На трехсекундном видео, опубликованном в Сети, запечатлены кадры огромного черно-белого облака, окрашивающееся в красный цвет.

Взрывная волна подняла в воздух воду, а также выбила стекла и двери в близлежащих домах, витрины магазинов. Под завалами и обломками могут находиться люди.

Информации о пострадавших пока нет.

По предварительным данным, взорвался корабль с пиротехникой. Также предполагается, что взрывов было два.