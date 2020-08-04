Осыпались потолки, выбило стекла и двери: опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Обстоятельства произошедшего выясняются.
© Видео: @JolanWH, Twitter © Фото: @JolanWH, Twitter
В Сети появилось видео последствий мощного взрыва в районе порта ливанского Бейрута. На кадрах видно, что мощная взрывная волна повалила деревья прямо на машины. Последствия взрыва сняты рядом с резиденцией премьер-министра.
Сообщается, что она был такой силы, что в домах в нескольких километрах от эпицентра выбило стекла и двери, осыпались потолки.
Сейчас к месту ЧП съезжаются экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о причинах и пострадавших пока нет.