Хоррор за доллар: как российские школьницы снимают экранизации романов Стивена Кинга

Известный писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию одного из своих романов за символическую сумму в один доллар 16-летней жительнице Томска. Теперь Дине Костыриной предстоит снять «Женщину в палате». Но также творец продал права и другому несовершеннолетнему режиссеру - 17-летней Олесе Поздеевой из Екатеринбурга.

Она решила написать письмо Кингу, как только прочитала его рассказы: описала себя и свои идеи, сопроводила это несколькими уже готовыми работами и уже на следующий день получила контракт от писателя.

Спецпроект Стивена Кинга помогает молодым режиссерам пробовать свои силы. Одна из девушек выбрала рассказ «Женщина в палате», вторая - «Немой». Бюджеты фильмов - минимальны, съемки проводятся фактически за «спасибо».

Сотрудничество с Кингом для многих сегодняшних успешных режиссеров оказалось большой удачей. Так, Андрес Мускетти и его «Оно» перевернули представление об ужасах. А «Доктор Сон» Майка Флэнагана имел ошеломляющий коммерческий успех. Для молодых режиссеров есть лишь одно условие.

«Права на фильм по-прежнему принадлежат мне. Я прошу их подписать бумагу с обещанием, что ни один из полученных фильмов не будет выставлен на продажу без разрешения, и что они отправят мне видеозапись готовой работы», - комментирует своей проект сам автор.

Экранизировать Кинга и отправить ему свой фильм - об этом российские школьницы еще недавно не могли и мечтать, а сегодня они пионеры проекта. Завершить работу над картинами обещают осенью.