Мощный взрыв прогремел в порту ливанского Бейрута: видео

В районе порта Бейрута прогремел сильный врыв. Сначала раздался небольшой хлопок, а потом в небо поднялся густой черный и белый дым и произошел взрыв. На мгновение дым стал красным от огня и пламени.

Момент взрыва был опубликован в Сети.

Сообщается, что он был такой силы, что в домах в нескольких километрах от эпицентра выбило стекла.

Сейчас к месту ЧП съезжаются экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о причинах и пострадавших пока нет.