Мощный взрыв прогремел в порту ливанского Бейрута: видео
Информации о причинах и пострадавших пока нет.
© Видео: @JolanWH, Twitter © Фото: @almanbae_news, Twitter
В районе порта Бейрута прогремел сильный врыв. Сначала раздался небольшой хлопок, а потом в небо поднялся густой черный и белый дым и произошел взрыв. На мгновение дым стал красным от огня и пламени.
Момент взрыва был опубликован в Сети.
Сообщается, что он был такой силы, что в домах в нескольких километрах от эпицентра выбило стекла.
Сейчас к месту ЧП съезжаются экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о причинах и пострадавших пока нет.