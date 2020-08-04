В Минфине предложили увеличить расходы на президента и его администрацию
В течение трех лет расходы на работу президента могут быть подняты до 14,8 миллиарда рублей, а на работу премьер-министра снижены до 7,6 миллиардов.
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В Министерстве финансов РФ выдвинули предложение об увеличении расходов на работу президента и его администрации в 2021 году.
Возможное повышение финансирования может достигнуть размера в дополнительные 88,8 миллионов рублей, то есть в общей сложности до 14,28 миллиардов рублей. При этом в дальнейшем расходы планируется сократить - на 191 миллион в 2022 году, и снова поднять в 2023 и 2024 годах - по 1,16 миллиарда рублей.
Финансирование деятельности председателя правительства за тот же период планируется наоборот, сократить. Предполагается, как передает РИА Новости, что к 2023 году оно может снизиться до 7,6 миллиардов рублей.