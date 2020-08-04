«Гробы и тела»: в Нью-Йорке прошла демонстрация против открытия школ

Жители Нью-Йорка вышли на уличную демонстрацию с «гробами и телами». Имитацией трупов они хотели привлечь внимание к вопросу преждевременного открытия школьных учреждений.

В протестной акции приняли участие школьники и их родители, а также учителя. Все они вышли на улицы в масках, держа в руках черные пакеты, по форме напоминающие тела, а также черные коробки, похожие на гробы. Такими «образами» они решили проиллюстрировать возможные последствия открытия школ в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Протестующие прошли от штаб-квартиры федерации учителей до офисов департамента образования.