У прибывшей в Таиланд россиянки обнаружен COVID-19

В Таиланде зафиксирован случай заболевания COVID-19 у прибывшей в страну россиянки, сообщает местное СМИ.

Она прибыла на территорию страны 20 июля, после чего находилась на карантине в госучреждении Бангкока. Первый тест был отрицательным, а через 13 дней показал положительный результат на инфекцию. Симптомов заболевания у туристки нет.

Всего в Таиланде зарегистрировано 3 321 случай заражения коронавирусом. Число умерших продолжает оставаться неизменным со второго июля. Всего в мире заражено более 18 миллионов человек.