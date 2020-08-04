Опубликован обновленный и расширенный список производимых в России стратегически важных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал обновленный и расширенный в три раза список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В принятом в 2010 году списке стратегически значимых лекарств было только 57 наименований. Сейчас он составляет 217 позиций. В частности, в него вошли препараты «Азитромицин», «Гидроксихлорохин», «Ламивудин», интерфероны и аспарагиназа. Также в перечень включены лекарства для лечения коронавирусной инфекции.

Глава правительства отметил, что документ ни разу не менялся за последние десять лет.