Опубликован обновленный и расширенный список производимых в России стратегически важных лекарств
Документ ни разу не менялся за последние десять лет.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал обновленный и расширенный в три раза список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В принятом в 2010 году списке стратегически значимых лекарств было только 57 наименований. Сейчас он составляет 217 позиций. В частности, в него вошли препараты «Азитромицин», «Гидроксихлорохин», «Ламивудин», интерфероны и аспарагиназа. Также в перечень включены лекарства для лечения коронавирусной инфекции.
Глава правительства отметил, что документ ни разу не менялся за последние десять лет.