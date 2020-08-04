МИД РФ назвал спектаклем задержание россиян в Белоруссии

Российский МИД назвал задержание наших соотечественников в Белоруссии «спектаклем».

«Их вина не доказана. Россия их в обиду не даст, в Минске об этом знают», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее ведомство требовало скорейшего освобождения задержанных в Белоруссии российских граждан и настояли на объективном расследовании. Сообщалось, что арест совершен под «безосновательным и надуманным предлогом», не соответствует союзническим отношениям между государствами.

Около 30 человек ранее задержали в Минске, так как якобы их отнесли к «боевикам иностранной частной компании». В Кремле отмечали, что россияне не совершили никаких противоправных действий и имели при себе документы.