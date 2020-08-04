МИД РФ назвал спектаклем задержание россиян в Белоруссии
Мария Захарова заявила, что вина наших соотечественников не доказана, и в Минске прекрасно знают, что Россия не даст их в обиду.
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Российский МИД назвал задержание наших соотечественников в Белоруссии «спектаклем».
«Их вина не доказана. Россия их в обиду не даст, в Минске об этом знают», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ведомство требовало скорейшего освобождения задержанных в Белоруссии российских граждан и настояли на объективном расследовании. Сообщалось, что арест совершен под «безосновательным и надуманным предлогом», не соответствует союзническим отношениям между государствами.
Около 30 человек ранее задержали в Минске, так как якобы их отнесли к «боевикам иностранной частной компании». В Кремле отмечали, что россияне не совершили никаких противоправных действий и имели при себе документы.