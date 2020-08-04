В водовороте молний: ураган «Исайя» в США сняли с воздуха

Яркие, непрекращающиеся искры, которые то появляются то гаснут - это молнии, вызванные ураганом «Исайя» у побережья США. Видео было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как вспышки мерцают в белом водовороте.

Метеорологам удалось снять это с помощью специального спутника с хорошим разрешением.

Первого августа американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя». Меры по ликвидации последствий ЧС будут обеспечиваться за счет федерального финансирования на 75%.