В водовороте молний: ураган «Исайя» в США сняли с воздуха
Метеорологам удалось снять их с помощью специального спутника.
© Видео: NOAASatellites, Twitter © Фото: NOAASatellites, Twitter
Яркие, непрекращающиеся искры, которые то появляются то гаснут - это молнии, вызванные ураганом «Исайя» у побережья США. Видео было опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как вспышки мерцают в белом водовороте.
Метеорологам удалось снять это с помощью специального спутника с хорошим разрешением.
Первого августа американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя». Меры по ликвидации последствий ЧС будут обеспечиваться за счет федерального финансирования на 75%.