«Не стоило "стучать" в высоких кабинетах»: Ахеджакова в ответ на уход Гармаша из «Современника»

Актриса Лия Ахеджакова жестко высказалась в адрес Сергея Гармаша в ответ на его уход из театра «Современник».

Ранее стало известно, что Сергей Гармаш покидает «Современник», в котором играл с 1984 года. Сам актер объяснил уход тем, что он не доволен политикой нового руководства, которое пытается сделать из театра «модное место», и «не может поступить иначе».

«Если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссер В. Рыжаков, и у тебя имеются свои представления о том, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), то не стоило “стучать” на него в высоких кабинетах, искать единомышленников в труппе и подогревать ненависть, хамство и агрессию», - приводит текст письма Ахеджаковой издание Starhit.

Актриса отметила, что Гармаш якобы «объявил войну» Рыжакову и ушел, «гордо хлопнув дверью». В завершении своего послания Ахеджакова пожелала актеру добра.

Чулпан Хаматова ранее также встала на защиту Виктора Рыжакова, отметив, что тот пока не успел показать себя.