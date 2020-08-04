Воробьев попросил Путина продлить льготы по ипотеке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил президента России Владимира Путина продлить льготы по ипотеке.

«Мы просим, работаем с правительством, чтобы та мера, которую вы предложили по льготной ипотеке, была продолжена», - сказал Воробьев на встрече с главой государства.

Воробьев подчеркнул, что каждый день в регионе продаются от 130 до 150 квартир, при этом 80 процентов из них реализуются по программе ипотечного кредитования.

Губернатор Московской области также пообещал президенту в ближайшие годы разобраться с проблемой обманутых дольщиков.