На Украине начинается большая распродажа тюрем
В соответствии с приказом Минюста, продажа в сложившейся ситуации равно «оптимизация».
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На Украине начинается большая распродажа тюрем. В мероприятии, которое будет проходить на территории первого выставленного на продажу объекта, госучреждения «Ирпенский исправительный центр № 132», примет участие министр юстиции Украины Денис Малюська.
«Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств», - цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы украинского Минюста.
Центр № 132 расположен в 14 километрах от Киева. В соответствии с приказом Минюста, продажа в сложившейся ситуации равно «оптимизация». Последние осужденные покинули госучреждение еще в середине 2019 года.