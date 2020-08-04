Минздрав РФ предупредил о появлении четырех новых штаммов гриппа

С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.

«Прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных Викторианская линия, Ямагатская линия», - говорится в сообщении ведомства.

Также предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В, как и в прошлые эпидсезоны.

По версии Роспотребнадзора, нынешней осенью в Россию придут три обновленных и один известный штаммы гриппа типов А и В. По словам главы ведомства Анны Поповой, в следующие два сезона на территорию страны придут ранее не доходившие до России штаммы вируса гриппа, прививки от которых у граждан в настоящий момент отсутствуют.