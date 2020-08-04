Бывший король Испании Хуан Карлос покинул страну

Причина «побега» 82-летнего экс-правителя связана с крупным коррупционным скандалом и получением взяток. Ранее на его счетах в швейцарских банках обнаружили огромную сумму в 100 миллионов долларов. Испанская прокуратура расследует дело в отношении заслуженного короля по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег.

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