Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих

Около 150 украинских военнослужащих начали подготовку под руководством британских инструкторов. Обучение проходит на полигоне в Днепропетровской области в рамках миссии Orbital.

«Полученные навыки они распространят в войсках как инструкторы учебных батальонов и специалисты по боевой подготовке отдельных воинских частей», - сообщается на сайте министерства обороны Украины.

Отмечается, что курс будет длиться месяц.

Курсанты представляют все четыре оперативных командования сухопутных войск ВС Украины. После завершения курса «Индивидуальная подготовка»они получат сертификаты и будут учить украинских военнослужащих по новым стандартам.

Командир учебного батальона 239-го общевойскового полигона отметил, что отличие украинской и британского подходов к подготовки в том, что в ВС Украины упор больше делают на коллективных занятиях, а британцы работают с меньшими группами - один инструктор ведет группу из пяти-шести человек, пока каждый курсант полностью усвоит материал и выполнит все практические упражнения.