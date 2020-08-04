«Простой в общении»: переводчик экс-короля Испании Хуана Карлоса рассказала о работе с ним

Переводчик бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Мария Санчеса рассказала «Звезде», что ее тронула история, связанная с коррупционным скандалом вокруг бывшего правителя.

«Стало очень неприятно. Когда я работала с ним, я всегда находила, что этот человек простой в общении», - сказала она.

Также она обратила внимание на его вежливость, галантность и правильные манеры.

«Он всегда здоровался, прощался, первым подавал руку - это знаки внимания, которые много значат», - добавила Мария Санчес.

Свою работу с ним переводчик вспоминает с особым теплом.

«Он не создавал напряжения, не создавал стресса. с ним общались свободно, говорили на любую тему», - уточнила она.

Напомним, что бывший король Испании Хуан Карлос I уехал из страны в Доминикану, после того, как на его счетах в швейцарских банках обнаружили сумму в 100 миллионов долларов. Швейцария и Испания начали расследование дела в отношении заслуженного короля по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег.