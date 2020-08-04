Появились кадры с места крушения мотодельтаплана в Подмосковье
Первоначально в МЧС сообщили, что в результате крушения один человек погиб, еще один пострадал. Позже подтвердилась информация о втором погибшем.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В МЧС предоставили кадры с места крушения мотодельтаплана в районе 97 километра трассы М-1 в Подмосковье.
На них видно, как специалисты осматривают место крушения. Летательный аппарат лежит на обочине дороги, по которой продолжается движение транспорта. Мотодельтаплан сильно поврежден.
Первоначально в МЧС сообщили, что в результате крушения один человек погиб, еще один пострадал. Позже подтвердилась информация о втором погибшем.