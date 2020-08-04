Попавшие в Сеть данные российских избирателей назвали недействительными

Данные из базы электронных избирателей, которые попали в Сеть, оказались недействительными. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что в Интернете якобы выставлена на продажу база данных о российских избирателях, участвовавших в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.

«Данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались», - рассказал Массух.

По его словам, появление в Сети этой базы не несет за собой вреда для граждан. В будущем планируется усилить процедуру шифрования голосования, передает РИА Новости.