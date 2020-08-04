Мотодельтаплан разбился в Подмосковье
Об этом сообщили в МЧС.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мотодельтаплан разбился в Подмосковье.
|
Мотодельтаплан разбился в Подмосковье
Об этом сообщили в МЧС.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мотодельтаплан разбился в Подмосковье.
В ДPУГИХ CMИ
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