СК опубликовал видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта

Следственный комитет опубликовал кадры эксперимента с участием жены погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). На видео Марину Кохал привозят в наручниках в квартиру, где 29 июля были найдены останки убитого. Супруга Юшко показывает следователям свои действия в день происшествия, указывая на диван в одной из комнат.

Ее подозревают в убийстве супруга из ревности. Для того чтобы скрыть следы преступления, супруга рэпера расчленила тело мужа и упаковала их в пять пакетов, которые хранила в холодильнике. Во время обыска в квартире женщина заявила, что ее муж якобы скончался от передозировки наркотиков, после чего она приняла решение таким образом избавиться от трупа. Суд принял решение арестовать Кохал на два месяца. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». У пары остался двухлетний ребенок.