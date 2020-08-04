СМИ: Александр Гордон тайно развелся с женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся с супругой Нозанин Абдулвасиевой.

В 2014 году 50-ти летний Гордон женился на 20-летней студентке Абдулвасиевой. В браке у них родились сыновья Александр и Федор, которым сейчас шесть и три года соответственно.

По информации издания Starhit, брак официально расторгнут 17 июля. Отмечается, пара не выдержала испытания пандемией: из-за нее на плечи Абдулвасиевой легла дополнительная сильная нагрузка.

Издание подчеркивает, что все вопросы, касающиеся раздела имущества и алиментов, бывшие супруги решили в досудебном порядке.