Очевидец описал внешность злоумышленника, облившего кислотой женщину в Подмосковье

В Подмосковном Пушкино на парковке у входа в гипермаркет неизвестный облил женщину серной кислотой. В эксклюзивном разговоре со «Звездой» свидетель происшествия Сергей Панкратов рассказал подробности случившегося.

По его словам, после нападения мужчина скрылся в лесной зоне. Женщина сразу побежала в магазин. На месте происшествия осталась банка, в которой, предположительно, была кислота.

Панкратов также описал внешность нападавшего. Он отметил, что молодой мужчина среднего телосложения был в капюшоне и маске.

«Парень вроде бы как русский, светлый. Лица его не было видно, он был в капюшоне и маске. На вид лет 25-ти. Телосложения примерно моего (среднего). В коротких шортах, светлая толстовка была на нем», - рассказал свидетель.

Как сообщает ТАСС, в результате нападения пострадала замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлана Войнова. Полиция проводит проверку.