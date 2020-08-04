В ВОЗ оценили риск заражения COVID-19 через грудное молоко

При наличие у кормящей матери коронавируса прекращать грудное вскармливание младенца не стоит, так как опасность заражения очень низкая, заявил руководитель подразделения Всемирной организации здравоохранения по вопросам здорового питания Лоренс Грумер-Страун.

По его словам, точно говорить о невозможности передачи таким способом COVID-19 нельзя, однако, учитывая пользу грудного молока, «баланс рисков, безусловно, склоняется в пользу продолжения вскармливания».

«На данный момент в мире случаи передачи коронавируса таким способом задокументированы никогда не были», - цитирует эксперта ТАСС.

Помимо этого, Грумер-Страун напомнил, что течение болезни у детей, несмотря на причины появления, проходит в достаточно легкой форме.