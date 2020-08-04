В АТОР назвали условия для получения шенгенской визы

Ассоциация туроператоров России сообщила, что визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, но при получении документа существуют определенные ограничения.

В частности, визовый центр Италии в Москве снова возобновил прием документов, однако только на оформление рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских, а также виз по семейным мотивам и для повторного въезда в страну.

Документы на оформление визы в Чехию смогут подать только члены семьи граждан Евросоюза, а также лица осуществляющие международные транзитные перевозки, сезонные рабочие поездки или посещающие страну с гуманитарными целями.

В то же время визовые центры Франции принимают заявления только по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания, говорится в сообщении на сайте организации.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в мире началось постепенное возобновление авиасообщение. Так, в конце июля российские власти объявили о возобновлении международного сообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.