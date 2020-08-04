Белые, желтые и квадратные: какие арбузы предлагает российский рынок

Вот и наступил последний месяц лета. Арбузы и дыни повсюду: на городских улицах, на трассах, в магазинах. Российский рынок в настоящее время предоставляет огромное разнообразие выбора.

Не только в Азии, но и у нас уже выращивают и квадратные, и прямоугольные арбузы, и ягоды в виде сердца с надписями и логотипами.

Новый арбуз, выведенный астраханскими селекционерами, - первый в мире гипоаллергенный белый арбуз, смогут спокойно есть аллергики, беременные и кормящие матери. В его мякоти нет природных красителей, которые и вызывают аллергические реакции. При этом вкусовые качества не страдают.

С августа арбузы продают в специально разрешенных местах. Сортов не так много, самые распространенные астраханские – полосатые.

«Сорт в этом гору самый хороший это корестан и орошан», - рассказал фермер Ерван Вартанян.

Сейчас килограмм арбуза в средней полосе стоит от 20 рублей. Чтобы угадать, какой из них действительно хороший, необходимо учитывать много нюансов: различимая полосатость, желтые бока, звонкий звук.

«По правилам арбузы не должны лежать на земле и их накрывают тентом. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено. В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», - объяснила начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Надежда Раева.

К новому арбузному буму Роспотребнадзор в который уже раз призывает не покупать бахчевые вдоль автодорог. Они легко впитывают тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах, а у продающих с автомобилей торговцев нечасто найдутся необходимые санитарные документы. К тому же на таких развалах вдоль шоссе есть шанс нарваться на арбуз с повышенным содержанием нитратов.

Как рассказал Академик РАН и внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, некоторые производители, которые хотят получить ранние арбузы, используют удобрения азотные, и содержание нитратов может быть большое. Нитраты, поступая с арбузом, могут вызвать нарушение желудочно-кишечного тракта. Нитраты в организмы переходят в нитриты, потом в нитрозамины, это канцерогенные соединения.

Ранее эксперт Роскачества рассказал, на что стоит, а на что не стоит обращать внимание при выборе арбуза.