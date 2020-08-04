Лукашенко: Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии

Рососия всегда была и останется ближайшим союзником Белоруссии. Соответствующее заявление сделал Александр Лккашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России», - отметил белорусский лидер.

По его словам, это глубоко внутри народов двух стран.

«Даже несмотря на то, что братские отношения с нами Россия поменяла на партнерские», - сказал Лукашенко.

Ранее в Минске прошла встреча Лукашенко и российского премьер-министра Михаила Мишустина, после которой белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия в сотрудничестве могут сделать очень многое, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.