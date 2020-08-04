Воробьев пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков в трехлетней перспективе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал президенту РФ Владимиру Путину разрешить проблему обманутых дольщиков в ближайшие годы.

«Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ», - сказал он встрече с главой государства 4 августа.

Воробьев заверил российского лидера, что план решения данной проблемы уже разработан, в ближайшие два-три года этот вопрос должен быть закрыт раз и навсегда.

По словам губернатора, в 2020 году было выдано 15,5 тысяч ключей от квартир и еще 24,5 тысяч осталось выдать, в прошлом году - 19 тысяч.