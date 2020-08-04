Дегтярев показал, чьи портреты висят в его кабинете

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел видеоэкскурсию по своему кабинету.

Помимо портрета президента России Владимира Путина, на рабочем месте Дегтярева расположилось полотно с изображением первого генерал-губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока Николая Муравьева-Амурского во времена Российской империи.

«Муравьев-Амурский появился в кабинете губернатора, не знаю, почему его здесь не было, замечательный человек», - отметил Дегтярев в видеоэкскурсии на своей странице в Instagram.

Также в кабинете врио губернатора можно обнаружить карты России и края, икону Валаамской Богородицы, и модели техники, производящейся в Комсомольске-на-Амуре: самолетов Су-57, Су-35, Superjet, дизельной подводной лодки типа «Варшавянка» и других.