Закидали гранатами: в Одессе совершено покушение на общественника

В Одессе возле спортивного комплекса «Краян» было совершено покушение на главу обособленного подразделения «Международной антикоррупционной ассамблеи» Анатолия Коломийца. Видео инцидента было опубликован в Сети.

По информации местного СМИ, неизвестные бросили две гранаты в сторону общественника, когда он садился в свой автомобиль.

Уточняется, что после того, как прогремели два взрыва, Коломиец вышел и открыл ответный огонь.

В результате инцидента нападавшие скрылись, на месте была найдена еще одна граната.