Закидали гранатами: в Одессе совершено покушение на общественника
В результате инцидента нападавшие скрылись.
© Видео: Любимый город, YouTube © Фото: Любимый город, YouTube
В Одессе возле спортивного комплекса «Краян» было совершено покушение на главу обособленного подразделения «Международной антикоррупционной ассамблеи» Анатолия Коломийца. Видео инцидента было опубликован в Сети.
По информации местного СМИ, неизвестные бросили две гранаты в сторону общественника, когда он садился в свой автомобиль.
Уточняется, что после того, как прогремели два взрыва, Коломиец вышел и открыл ответный огонь.
В результате инцидента нападавшие скрылись, на месте была найдена еще одна граната.