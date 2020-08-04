Стивен Кинг анонсировал новый роман о подростке-экстрасенсе

Писатель Стивен Кинг анонсировал выход своего нового романа. Это будет мистическая криминальная история под названием «Позже» (Later).

Выход произведения намечен на март 2021 года. В центре сюжета - юноша по имени Джейми, обладающий сверхъестественными способностями. Ему предстоит «увидеть то, что больше никто не видит», и «исследовать то, что не может понять никто другой».

Полиция привлекает подростка для расследования громкого дела, в ходе чего Джейми придется «заплатить страшную цену» за свои способности. Об этом рассказывает Independent.

Ранее стало известно, что Кинг продал права на экранизацию одного из своих романов за символическую цену школьнице из Томска. 16-летняя Диана Костырина учится в лицее №7 и находится в киносфере уже около четырех лет - сначала в качестве актрисы, а потом и в качестве режиссера.