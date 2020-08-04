Лукашенко заявил, что Земля «может взорваться»
Белорусский лидер также назвал анахронизмами политические международно-правовые инструменты, которыми ранее гордились мировые элиты.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов в стране сделал заявление об опасности галактического масштаба. Глава республики заявил, что Земли может попросту не стать.
«Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется», - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
Он также назвал анахронизмами политические международно-правовые инструменты, которыми гордились мировые элиты, и которые привести в актуальное состояние сейчас они не могут.