Лукашенко заявил, что Земля «может взорваться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов в стране сделал заявление об опасности галактического масштаба. Глава республики заявил, что Земли может попросту не стать.

«Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется», - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

Он также назвал анахронизмами политические международно-правовые инструменты, которыми гордились мировые элиты, и которые привести в актуальное состояние сейчас они не могут.