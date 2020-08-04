Защита вдовы рэпера Энди Картрайта в Петербурге обжалует ее арест

Защита Марины Кохал, в настоящее время проходящей обвиняемой по делу об убийстве своего мужа, рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайта, планирует обжаловать ее арест.

Соответствующую информацию сообщил адвокат Сергей Лукьянов. Представитель стороны семьи убитого музыканта, адвокат Антон Кобит, напротив, заявил о полной обоснованности обвинения.

«Мы рады, что ходатайство удовлетворено», - цитируют его РИА Новости.

Ранее суд в Санкт-Петербурге принял решение о заключении вдовы российского рэпера под стражу, несмотря на попытки защиты добиться выбора домашнего ареста в качестве временной меры пресечения.