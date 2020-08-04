Дания разрешила возобновить прокладку «Северного потока-2»

Апелляционный совет Дании по энергетике не имеет апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), которое разрешило достроить «Северный поток-2» при помощи судов с якорным позиционированием.

Ранее сообщалось, что строительство не сможет возобновиться как минимум до 3 августа, пока не истечет срок обжалования решения. В Nord Stream 2 AG подчеркивали, что будут проводить работы в соответствии с позицией страны по вопросу защиты окружающей среды.

Как сообщает РИА Новости, Nord Stream 2 AG согласно решению регулятора может возобновить строительство уже с сегодняшнего дня, 4 августа.

Датское энергетическое агентство (DEA) дало разрешение на достройку «Северного потока - 2» с использованием судов с якорным позиционированием 6 июля. До этого Дания запрещала использование таких судов из-за того, что они, по мнению регулятора, могут задеть неразорвавшиеся со Второй мировой войны снаряды на дне Балтийского моря.