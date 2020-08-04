SOS на песке: пропавших в Тихом океане мужчин нашли благодаря огромной надписи

На необитаемом острове в Тихом океане были обнаружены трое пропавших мужчин на необитаемом острове благодаря огромной надписи SOS на песке, сообщается на сайте Министерства обороны Австралии.

«Сообщение SOS, выделенное на пляже, было обнаружено с воздуха австралийскими и американскими самолетами во время поиска», - уточняется в заявлении.

По информации ведомства, мужчины 30 июля вышли в океан, чтобы преодолеть путь в 43 км с атолла Пулават до атолла Пулап на семиметровой лодке, однако сбились с курса. Остров их обнаружения располагается в 190 км от места их назначения.

На данный момент состояние мужчин оценивается, как удовлетворительное. В ближайшее время за ними прибудет корабль. На данный момент военные обеспечили их водой и продуктами.