В МЧС рассказали о тушении пожара в центре Москвы

Заместитель начальника управления, начальник ПСО ФПС управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Геннадий Содомцев рассказал о ходе тушения пожара в административном здании в центре Москвы.

По его словам, сообщение о горении поступило в МЧС в 10.45 по Москве. Спустя шесть минут к месту пожара прибыли первые пожарно-спасательные расчеты.

«Было установлено, что происходит интенсивное горение деревянного обрешетника двухэтажного здания. Создалась угроза перехода огня на всю площадь здания и примыкающие строения. Благодаря смелым и решительным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на всю площадь здания, а также на соседние примыкающие сооружения», - отметил Содомцев.

Он добавил, что на месте организован штаб пожаротушения. Погибших и пострадавших нет. Также Содомцев опроверг информацию о том, что горение началось в примыкающем к зданию ангаре.