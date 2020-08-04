Военные сборы пройдут на севере Белоруссии
Как заявили в оборонном ведомстве, военнообязанные призываются на различные сборы в течение всего года.
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На севере Белоруссии 11 августа стартуют плановые военные сборы. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.
«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года», - цитирует РИА Новости заявление представителя белорусского оборонного ведомства Натальи Гаврусик.
Ранее Белоруссия и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз. Документ был подписан в Минске руководителями Министерств иностранных дел двух стран.