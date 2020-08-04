Заболевших в Абхазии россиян отправят лечиться в Сочи

Заболевших коронавирусом в Абхазии российских туристов будут вывозить лечиться в Сочи. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он напомнил, что границы с Абхазией Россия открыла первого августа. Как рассказал Мурашко, накануне в республику выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы оценить условия оказания медицинской помощи россиянам. На этой неделе туда отправится еще одна группа специалистов, которая должна провести аудит приема россиян. При этом Мурашко добавил, что в Сочи одновременно разворачивается медкорпус для пациентов, которых, возможно, придется вывозить на лечение в Россию.