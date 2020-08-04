Найден способ определения тяжести COVID-19 по анализам

Ученые из Государственного центра международных медицинских исследований Японии научились определять, будет ли коронавирус развиваться в тяжелой форме, при помощи анализа мочи.

Для исследования была отобрана группа из 41 пациента. Выяснилось, что состояние 8 из 13 зараженных COVID-19 человек, у которых в моче обнаружили повышенную концентрацию белка L-FABP, значительно ухудшилось в течение недели.

У остальных пациентов содержание L-FABP оставалось в норме, болезнь у них протекала в легкой форме. О результатах исследования сообщил японский телеканал NHK.