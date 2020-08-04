Украинской топ-модели разбили лицо на пляже в Турции

Украинскую топ-модель Дарью Кирилюк избили во время отдыха в Турции. У девушки сильно повреждено лицо.

Инцидент произошел на пляже курорта Чешме. По словам модели, на нее, ее парня и нескольких девушек якобы напала охрана пляжа. В результате компания отдыхающих оказалась сильно избита.

«Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло», - написала Кирилюк на своей странице в Instagram.

Владелец пляжа Бурак Бешер в интервью изданию Haberler отметил, что модель якобы клевещет на администрацию пляжа, а в драке участвовали только отдыхающие.