Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом
Игорь Додон планирует обсудить экономическое сотрудничество и упрощение экспорта молдавских товаров в Россию.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с рабочим визитом, в рамках которого планирует активизировать сотрудничество двух стран.
«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», - написал молдавский лидер на своей странице в Facebook.
В частности, Додон планирует обсудить экономическое сотрудничество и упрощение экспорта молдавских товаров в Россию.
Помимо этого, он намерен поднять вопрос о возобновлении переговоров на получение Молдавией кредита в 200 миллионов евро от нашей страны.