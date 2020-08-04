Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с рабочим визитом, в рамках которого планирует активизировать сотрудничество двух стран.

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», - написал молдавский лидер на своей странице в Facebook.

В частности, Додон планирует обсудить экономическое сотрудничество и упрощение экспорта молдавских товаров в Россию.

Помимо этого, он намерен поднять вопрос о возобновлении переговоров на получение Молдавией кредита в 200 миллионов евро от нашей страны.