Ангар загорелся в центре Москвы: видео

В центре Москвы по адресу Гарднеровский переулок, дом 3, строение 4А произошел пожар в ангаре, пристроенном к административному зданию. В результате пламя перекинулось и на двухэтажный дом. Видео возгорания попало в Сеть.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Москве, очаг возгорания находится в металлическом ангаре. К настоящему моменту возгорание было ликвидировано. На кадрах видно, как полыхала крыша двухэтажного здания.

«Происходило возгорание металлического ангара и частично кровли двухэтажного административного здания на общей площади 30 м2», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.