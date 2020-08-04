Ангар загорелся в центре Москвы: видео
В результате возгорания пламя перекинулось на соседнее здание, которое так же оказалось охвачено огнем.
© Видео: hungrycatmrr, Instagram © Фото: hungrycatmrr, Instagram
В центре Москвы по адресу Гарднеровский переулок, дом 3, строение 4А произошел пожар в ангаре, пристроенном к административному зданию. В результате пламя перекинулось и на двухэтажный дом. Видео возгорания попало в Сеть.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Москве, очаг возгорания находится в металлическом ангаре. К настоящему моменту возгорание было ликвидировано. На кадрах видно, как полыхала крыша двухэтажного здания.
«Происходило возгорание металлического ангара и частично кровли двухэтажного административного здания на общей площади 30 м2», - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.