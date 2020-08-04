Врач рассказал о необычных признаках бешенства у человека

Врач-травматолог, ортопед Антон Третьяков рассказала «Звезде» о необычном поведении человека и животного при заражении бешенства.

По словам специалиста, первым признаком инфицирования у человека может стать повышение температуры тела, после чего наступает внезапная смена поведения.

«У зараженного бешенством человека наблюдается гидрофобия - боязнь воды, а также света. Такое поведение, как правило, начинается внезапно», - уточнил Третьяков.

В свою очередь, животное при заражении бешенства становится неадекватным, в частности, может проявлять как агрессию, так и наоборот быть пугливым.

Помимо этого, при бешенстве у него наблюдается обильное слюнотечение, а после укуса и вовсе может погибнуть.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что в Чукотском муниципальном районе объявлен карантин из-за роста числа лис, являющихся переносчиками бешенства.

На сайте всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России сообщается, что за последние три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного.