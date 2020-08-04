В СКР возбудили новое дело по факту публикации фотографии Гитлера в «Банке памяти»
Подозреваемый признал факт совершения противоправных действий.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по факту публикации фотографии Адольфа Гитлера в проекте по увековечиванию ветеранов Великой Отечественной войны «Банк памяти».
По данным следствия, снимок выложил в Сеть 28-летний житель Якутии. В отношении него возбуждено дело о публичном осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса России).
В квартире молодого человека прошел обыск. Сам он признал факт совершения противоправных действий.