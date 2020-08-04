В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Платежная система Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис, позволяющий отказаться от «зарплатного рабства». С его помощью работодатели могут переводить зарплату сотрудникам на карты любых российских банков.

Работник должен получить на сайте «Яндекс.Кассы» специальный идентификатор. Для этого ему нужно ввести номер своей карты в форму. Позже полученный идентификатор нужно передать в бухгалтерию организации.

В компании смогут загрузить полученный номер вместе с другими данными в сервис и при помощи его функционала произвести выплату, которая поступит на карту сотруднику, передает РИА Новости.