В ПФР рассказали, когда выплатят новые пособия на детей

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что новые пособия на детей в 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты россияне получат после 5 августа.

Ранее президент России Владимир Путин ввел новое пособие на каждого ребенка в семье от трех до шестнадцати лет. Но далеко не все российские семьи получили выплаты в июне и июле.

В ПФР отметили беспокойство в связи с данной ситуацией и сообщили, что составляется список семей, которые не получили положенные выплаты. В первую очередь речь идет о тех, кто живет в отдаленных северных и горных районах. В фонде пообещали, что необходимые выплаты получат все, кому они положены, передает Nation News со ссылкой на ПФР.