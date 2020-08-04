Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал, по его мнению, самую большую ошибку в истории страны.

Трамп отметил, несмотря на успехи в борьбе с терроризмом, самой большой ошибкой в истории США стала отправка войск на Ближний Восток. При этом американский лидер подчеркнул, что при нем США добились в регионе наибольших успехов, а другим президентам «не стоило приходить туда».

«Решение об отправке на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны», - заявил Трамп в интервью порталу Axios.

Ранее Дональд Трамп пообещал завершить конфликты с участием США на Ближнем Востоке. В послании конгрессу он отметил, что этому посвящена политика страны в регионе.