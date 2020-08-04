Мигранты набросились на полицейский автомобиль на рынке в Москве: видео

На рынке в Теплом Стане в Москве толпа приезжих мигрантов не дала полиции задержать одного из своих коллег. Они набросились на полицейский автомобиль и вытащили из него задержанного.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что толпа настроена агрессивно, слышна ругань. Сначала один из правоохранителей предпринял попытку не дать открыть дверь авто, но мигрантов оказалось значительно больше, и ему пришлось временно отступить. В итоге задержанного достали из машины и увели.

Агрессивные рыночники при этом все равно остались недовольны, и один из них даже попытался нанести удар по оставшемуся в автомобиле полицейскому. На данный момент на рынке проводятся тотальные проверки. Причины не сообщаются.