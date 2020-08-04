Пользователей Сети поразила «поющая» собака

Комик и писатель из индийского Мумбаи Рохит Наир выложил в Сеть видео, в котором «поет дуэтом» со своей собакой Зои. Ролик мгновенно стал «вирусным», набрав почти два миллиона просмотров и тысячи восторженных комментариев.

В видео Наир исполняет небольшие фрагменты музыкальной композиции, которые после него повторяет Зои. Мужчина берет все более высокие ноты, и собака не отстает, в конце переходя на завывания.

Комментаторы остались в восторге от видео, назвали голос Зои «чудесным» и «потрясающим». Пользователи Сети пришли к выводу, что видео невозможно смотреть без доброй улыбки.